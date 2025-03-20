"صحة غزة": ​​استشهاد 85 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 85 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 133 آخرون في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



ووصل 85 شهيدًا و133 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجةً للاعتداءات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ فجر اليوم في قطاع غزة، وفقًا للبيان. وأضاف أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن الجهود جارية لانتشالهم.



واستأنفت إسرائيل غاراتها الجوية المكثفة على غزة يوم الثلاثاء، منهكة بذلك وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب وأتاح إطلاق سراح أكثر من عشرين رهينة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وألقت إسرائيل باللوم في تجدد القتال على رفض حماس اقتراحًا جديدًا يخالف اتفاقهما الموقع.



أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 400 فلسطيني يوم الثلاثاء، معظمهم من النساء والأطفال. ولم ترد أي تقارير عن إطلاق حماس صواريخ أو شنّها هجمات أخرى.