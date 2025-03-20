"الحوثي" تصعد ضد إسرائيل بعد هجمات أمريكية على مواقعها في اليمن

قالت السلطات الإسرائيلية، إن مطار بن جوريون الدولي أصبح هدفا لهجوم صاروخي شنه الحوثيون اليوم الخميس، في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة هجماتها على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأعلنت الجماعة المدعومة من إيران أنها استخدمت "صاروخًا باليستيًا فرط صوتيًا" لتدمير المطار، كما هاجمت مجموعة حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه للصاروخ "قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".



ومنذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، يشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر ويطلقون الصواريخ على إسرائيل، والتي تقول الجماعة إنها تضامناً مع الفلسطينيين.



ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في يناير، ما أدى إلى توقف هجمات الحوثيين، لكن الحوثيين استأنفوا عملياتهم بعد أن شنت واشنطن ضربات قاتلة على اليمن السبت الماضي.



ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحوثيين بـ"الهمجيين"، وقال إنهم "سيُبادون تمامًا" بحملة عسكرية أمريكية مكثفة. كما حذّر ترامب إيران من استمرار دعمها للجماعة.



وتعهدت الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، باستخدام القوة الساحقة حتى يتوقف الحوثيون عن إطلاق النار على طرق الشحن.