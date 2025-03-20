محافظ السويس يعلن إنشاء مدينة سكنية بحي عتاقة ومستشفى للطوارئ بالسخنة

أعلن اللواء طارق حامد محافظ السويس، عن إنشاء مدينة سكنية جديدة بمساحة ٣٠ فدان بحي عتاقة خلف مدينة الشيخ خليفة والصفا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمديري الإدارات والمديريات ورؤساء الأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما أعلن محافظ السويس عن الموافقة علي إنشاء مستشفى بمنطقة السخنة لخدمة المناطق الصناعية والقري السياحية ومدينة السويس الجديدة وطريق السخنة والجلالة والبحر الأحمر مؤكدا علي فرع هيئة الرعاية الصحية والجهات المعنية بمتابعة الإجراءات.

كما أكد العميد أحمد علاء رئيس حي السويس بالتنسيق مع اللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف لدعم المحطة الإقليمية لنقل الركاب بعدد من سيارات الميني باص للسفر خارج المحافظة قبل وأثناء إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين المقيمين خارج السويس.

في مستهل الاجتماع، أكد المحافظ حرص المحافظة على اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية، والدفع بالكوادر المؤهلة القادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة وسرعة، مشددًا على استمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والخدمية، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين. كما أشاد بالشفافية التي اتبعتها اللجنة المشكلة لاختيار مدير عام الشؤون الإنتاجية والاقتصادية بديوان عام المحافظة، حيث استعرضت مدير إدارة الموارد البشرية تفاصيل المسابقة منذ الإعلان عنها وحتى الانتهاء منها.

كما أعلن المحافظ عن الموافقة على تخصيص 8000 متر مربع بمنطقة العين السخنة لإنشاء مستشفى طوارئ، لخدمة المناطق الصناعية والقري السياحية ومدينة السويس الجديدة وطريق السخنة والجلالة والبحر الأحمر مؤكدا علي فرع هيئة الرعاية الصحية والجهات المعنية بمتابعة الإجراءات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بشأن تواجد الأطباء، وآليات استقرارهم وإقامتهم، وضمان توافر الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لصالح الدولة، داعيًا إلى الصبر والعمل بضمير وتحمل مشقات العمل لخدمة المواطنين بإخلاص.

وكلف المحافظ العميد أحمد علاء رئيس حي السويس و اللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف بالتنسيق لدعم المحطة الإقليمية لسيارات الأجرة بعدد من سيارات الميني باص للسفر خارج المحافظة قبل وأثناء إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين المقيمين خارج السويس.

و ناقش المحافظ مع الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمد حسني، مدير إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، عددًا من المشاكل التي تواجه المواطنين في القطاع الصحي، مؤكدًا على ضرورة العمل المستمر لحل هذه المشكلات، والمتابعة الدورية لضمان تحسين مستوى الخدمات الطبية. كما تم الرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها عددا من القيادات التنفيذية عن الرعاية الصحية والمشاكل التي تواجههم بالمجمع الطبي بالسويس.

وفي هذا السياق، قدم نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عرضًا تفصيليًا حول الإجازات المرضية للعاملين بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه المشدد على جميع العاملين باللجنة الطبية، والمسؤولين عن تحديد استحقاق الإجازات ومدتها، بضرورة الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. كما شدد على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية لضمان عدم إساءة استخدام الإجازات المرضية، وضمان حصول المستحقين عليها وفقًا للقواعد المنظمة، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل.

كما وجه المحافظ بتعزيز التنسيق بين إدارة المرور ومديرية الطرق والكباري، لضمان تحقيق السلامة المرورية، وإجراء المتابعات المستمرة للطرق، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تحسين المطبات الصناعية بالشوارع الرئيسية.

واشار العميد محمد رياض عن الجهود المكثفة التيتبذل على طريق الجلالة وطريق العين السخنة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بما يضمن سلامة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التكاتف والعمل الجاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الأحياء والمديريات والإدارات والمصالح الحكومية.

كما كلف المحافظ سلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم بإعداد عرض مسرحي وبعض الفقرات الفنية وندوة عن اختيار الزوج والزوجة وتربية الأبناء وتقام هذه الفعاليات بجامعة السويس بحضور أساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس وأبطال مسرحية (الأرض 2025) والطلبة المميزين في المسرح من بعض المدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي النهاية قدم المحافظ الشكر للقائمين علي الإفطار الجماعي الذي جمع جميع أطياف الشعب السويسي أمس الذي أقيم بممشي أهل السويس بطريق بورتوفيق تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة.