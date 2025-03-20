قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تواصل قناة أون سبورت 1 تغطيتها المتميزة لتصفيات كأس العالم 2026، حيث أعلنت عن نقل مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، بعدما حصد 10 نقاط متفوقًا على غينيا بيساو بفارق 4 نقاط.

وأكدت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق البث التليفزيونى لجميع مباريات المنتخب المصري في التصفيات، وذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة، بما في ذلك مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري.

وتتيح أون سبورت لمتابعيها تغطية حصرية وتحليلًا فنيًا شاملًا قبل وبعد المباراة، إلى جانب استوديوهات تحليلية يشارك فيها نخبة من نجوم الكرة المصرية.