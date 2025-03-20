المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: نثمن الجهود المصرية القطرية شأن التوصل إلى اتفاق غزة

ثمنت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، الجهود المصرية القطرية، واهتمام البلدين الكبير بشأن التوصل إلى اتفاق غزة.

وأكدت «غرينفيلد» خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط- أن الرئيس دونالد ترامب، طالب حركة حماس بأن تطلق سراح المحتجزين في غزة؛ وإلا ستدفع ثمنًا باهظًا.

وتابع المندوبة الأمريكية، أن دعم «واشنطن» لإسرائيل سيظل النهج الثابت للولايات المتحدة، مشددةً على ضرورة الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.