مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن: استئناف القصف الإسرائيلي على غزة لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية

قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، جيروم بونافون، اليوم الخميس، إن استئناف القصف الإسرائيلي على مجلس الأمن، لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

وأكد «بونافون» خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط- أنه يجب ضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي في غزة.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.