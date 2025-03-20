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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تقسم غزة إلى نصفين مرة أخرى مع دخول قواتها إلى ممر نتساريم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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حذرت إسرائيل سكان غزة، اليوم الخميس، من التحرك بين الشمال والجنوب بعد أن سيطرت قواتها البرية على ممر نتساريم الرئيسي الذي يقسم القطاع، في هجوم كبير حطم شهرين من الهدوء النسبي.

وجاء ذلك بعد ليلة أخرى من القصف الجوي الإسرائيلي الذي استشهدد فيه ما لا يقل عن 35 شخصا في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس .

في منشور على موقع X، نصح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان غزة بعدم السفر عبر طريق صلاح الدين، الشارع الرئيسي في القطاع. وقال: "لا يُسمح بالتنقل من الشمال إلى الجنوب إلا عبر طريق الرشيد (البحر)"، في إشارة إلى طريق ساحلي أصغر.

وأضاف أن العملية البرية الإسرائيلية تهدف إلى "توسيع منطقة دفاعية بين شمال قطاع غزة وجنوبه".

واستأنفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، حيث حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن الهجمات على أهداف حماس في القطاع سوف تزداد حتى يحرر المسلحون الأسرى الإسرائيليين.
 

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