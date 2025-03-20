مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن يكرر الدعوة للسماح باستمرار عمل منظمات الإغاثة في غزة

كرر مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، جيمس كاريوكي، الدعوة إلى السماح باستمرار عمل منظمات الإغاثة في قطاع غزة.

وتابع «كاريوكي» –خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط- أنه لابد من إجراء تحقيق شفاف، بشأن مقتل موظف الأمم المتحدة في غارات إسرائيلية على عزة.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.