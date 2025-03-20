وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الإسماعيليلة موضوعات العمل المشتركة

استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته الميدانية الى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، بلقاء اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بديوان المحافظة ، وذلك للتباحث حول عدد من موضوعات العمل المشترك بحضور قيادات الوزارة ، والمحافظة.

تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الأولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية في تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة.

تشمل الجولة الميدانية عدد من القطاعات التابعة فى نطاق محافظة الإسماعيلية منها مركز التحكم الإقليمي لمنطقة القناة ومنطقة كهرباء القناة وشركتي شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء ويقوم الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة ، يرافقه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكذلك تناول الإفطار مع العاملين.