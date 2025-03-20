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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اصطدام جرار زراعى بسيارة ملاكى عدة مرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد "جرار زراعي" بالاصطدام بسيارة ملاكي عدة مرات عمداً وإحداث تلفيات بها وفراره هارباً.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين شخصين بمدينة طلخا لخلافات سابقة بينهما تبادلا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما البعض، نتج عن ذلك إصابة المشكو فى حقه بسحجات بالوجه  قام على إثرها بقيادة جرار زراعى ملك والده "بدون لوحات معدنية" والاصطدام بسيارة الآخر وإحداث تلفيات بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الجرار وطرفى المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرار زراعي بالإصطدام بسيارة ملاكى عدة مرات