الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة محل تجاري فى الدقهلية

رصدت الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة متعلقات من داخل محل تجارى بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بالدقهلية، مدعياً تكرار وقائع السرقة بعدة محال تجارية بذات المنطقة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محررة بهذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد الأشخاص (محاسب – مقيم بالدقهلية) بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب مالك محل (مقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية) لتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة شيشة إلكترونية من داخل المحل ملكه وبسؤال مالك المحل أيد ذلك وأفاد بعدم تحريره محضر بالواقعة.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بالدقهلية) واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لادعائه الكاذب.