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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليونيسيف: استشهاد 200 طفل فلسطيني منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية

قطاع غزة
قطاع غزة
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كشفت المتحدثة باسم يونيسف في غزة، عن استشهاد نحو 200 طفل بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل.

وصرحت المتحدثة باسم يونيسف في غزة قائلة، لا مكان آمنا في قطاع غزة والوضع ازداد سوءا لا سيما على الأطفال"، و"نحتاج إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لضمان حياة آمنة للأطفال".

وأفادت، "لدينا مكاتبنا الخاصة في قطاع غزة ودير البلح لتقديم الدعم اللازم للمواطنين".

وقالت، "18 مارس يعد أحد الأيام الدموية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مشيرة إلي أن منازل الفلسطينيين شبه مدمرة ويعيشون على أنقاضها.. والدمار ينتشر في كل مكان.

غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة