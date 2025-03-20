وزير الكهرباء يستهل جولته التفقدية بلقاء محافظ الإسماعيلية ورئيس شركه القناة

وصل منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاسماعيلية خلال جولة تفقدية لشركات القطاع استهلّ الوزير الزيارة بلقاء محافظ الإسماعيلية ، ويقوم حاليا وزير الكهرباء والوفد المرافق له بزيارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء يتفقد خلالها مركز التحكم بمقر الشركة الجديد بعدها يتوجه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لافتتاح مركز الدعم التبادلي ومركز خدمة المستثمرين الذي تم إنشاءه ليواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها الشركة.

ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، الدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشركات التوزيع ولفيف من قيادات الوزارة.