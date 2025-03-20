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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء يستهل جولته التفقدية بلقاء محافظ الإسماعيلية ورئيس شركه القناة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وصل منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاسماعيلية خلال جولة تفقدية لشركات القطاع استهلّ الوزير الزيارة بلقاء محافظ الإسماعيلية ، ويقوم حاليا وزير الكهرباء  والوفد المرافق له بزيارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء يتفقد خلالها مركز التحكم بمقر الشركة الجديد بعدها يتوجه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لافتتاح مركز الدعم التبادلي ومركز خدمة المستثمرين الذي تم إنشاءه ليواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها الشركة. 

ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، الدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشركات التوزيع ولفيف من قيادات الوزارة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محافظ الإسماعيلية شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء