وزير خارجية طالبان يجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن

التقى وزير خارجية حركة طالبان في أفغانستان، أمير خان متقي اليوم الخميس مسؤولين أمريكيين في العاصمة كابول يتقدمهم المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، آدم بولر.

وتعد زيارة الوفد الأمريكي إلى كابول هي الأولى منذ 3 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في تغريدات عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس": تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية، والإفراج عن السجناء، والخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة، مبينة أن المبعوث السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، شارك أيضا في اللقاء.

وقال متقي إن طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع كافة الأطراف، نظرا لسياستها الخارجية المتوازنة، مضيفًا: من المهم أن تتمكن أفغانستان والولايات المتحدة من حل القضايا من خلال الحوار.

وأشار إلى أنه يجب على البلدين التغلب على آثار 20 عاما من الحرب وإقامة علاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع بعضهما البعض.