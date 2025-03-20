السبكي: توجيهات رئاسية بضم محافظة ذات كثافة سكانية للمرحلة الثانية بـ"التأمين الشامل"

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الأطباء المصريين نالوا اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تشريعات تدعم النهوض بمنظومة الرعاية الصحية وحمايتها، وتقديم امتيازات وحوافز كبيرة للأطباء، بما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الطبية.

أوضح السبكي، خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية التى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمناسبة يوم الطبيب المصرى 2025، تحت شعار "صحة رقمية لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار تقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في تعزيز المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أن هناك توجيهات رئاسية بضم محافظة ذات كثافة. سكانية مرتفعة ، للمرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر دعم الكوادر الطبية والاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها قالت الكيميائية شام الذهبى ، مؤسس مجموعة عيادات خاصة ، أن الاحتفال بيوم الطبيب المصرى ، هو واجب وطنى للاحتفاء بأبطال الصحة الحقيقيين، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية الشفاء وإنقاذ الأرواح.

اكدت شام الذهبى ، خلال كلمتها فى الاحتفالية بيوم الطبيب المصري ، على الدور الذى يقوم به الأطباء من أجل تسخير علوم الطب إلى أمل.. وحلم الشفاء إلى واقع ملموس.



وأكدت فخرها بوجودها فى احتفالية يوم الطبيب المصرى ، قائلة :"أنتم أعظم العقول في مجال الطب الذين كرسوا سنوات من حياتهم في الدراسة، والبحث، والتشخيص، والعلاج" .

أضافت شام الذهبى، ان الطب ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة سامية ، فهو فن وعلم ، وقبل كل شيء مسؤولية عظيمة، وقد لمسنا ذلك خلال الأوبئة والأزمات والطوارئ، كنتم دائمًا في المقدمة، وعندما شعر العالم بالخوف، كنتم أنتم الدرع الواقي الذي يحميه.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، إلى جانب كبار الشخصيات والمسئولين من قطاعات الصحة المختلفة، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني.