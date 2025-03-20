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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الحجر الزراعي” يواصل المشاركة بفعاليات الدورة الـ19 لهيئة تدابير الصحة النباتية CPM19

“الحجر الزراعي” يشارك
“الحجر الزراعي” يشارك في فعاليات هيئة تدابير الصحة النباتية
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أعلن الحجر الزراعي المصري، انتهاء جلسات التشاور الخاصة بهيئة تدابير الصحة النباتية CPM19 التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC  والمنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بروما.

وشهدت الاجتماعات المشاركة الفعالة من الحجر الزراعي المصري في العديد من الموضوعات المعنية بالاستراتيجيات الدولية للصحة النباتية واعتماد أهم المعايير الجديدة مثل الحركة الدولية للمانجو وغيرها من المعايير ذات الصلة والأنظمة المنهجية المتعلقة بتسيير وتسهيل حركة التجارة بين الأعضاء.

وشهدت الاجتماعات العديد من اللقاءات الثنائية مع عدة دول منها الاتحاد الأوروبي ، روسيا، المملكة العربية السعودية ، تركيا، الفلبين ، نيوزلاندا ، الاكوادور ، اليابان ، الأردن ، لبنان، اليمن، المغرب ، بولندا ، أوكرانيا وغيرها من الدول.

وتختتم الجلسة النهائية باستعراض التقرير النهائي لأعمال هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده من الدول الأعضاء والبالغ عددهم ١٨٥ دولة.

هذا وتتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر للسفير بسام راضي - سفير مصر بإيطاليا والممثل الدائم لمصر في روما علي تسهيل عملية مشاركة ممثل الحجر الزراعي المصري بالجلسات.

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الحجر الزراعي المصري منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO