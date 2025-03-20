وفاة ضابط شرطة في حادث أثناء تأدية عمله بالوادي الجديد

لقى ضابط شرطة برتبة ملازم أول يُدعى مصطفى عبد الحميد، مصرعه في حادث تصادم أليم، أثناء تأدية عمله بمحافظة الوادي الجديد.

وأظهرت صور الحادث تعرض "بوكس الدورية" الذي كان يستقله الضابط لتهشم كبير نتيجة وقوع حادث تصادم .

الحادث



يُذكر أن الضابط مصطفى عبد الحميد هو ينتمي إلى محافظة سوهاج، وولد في يناير عام ١٩٩٦؛ وتخرج في كلية الشرطة دفعة أكتوبر ٢٠٢٣؛ عقب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة سوهاج ٢٠٢٠؛ وقبلها كان قد درس لمدة عام في كلية الزراعة بأسيوط.

قبوله في كلية الشرطة أثناء خدمته في الجيش

وعقب انتهاء حياته الجامعية من كلية الحقوق تقدم لدخول الجيش كمجند في القوات المسلحة، وخلال فترة جيشه، كان قد قدم أوراقه للإتحاق بكلية الشرطة ويؤدي الاختبارات، حتى ظهرت نتيجة القبول، ليسلم “مِخلة” الجيش وينتظم كطالب مقبول في كلية الشرطة.

الضابط مصطفى عبد الحميد

ضابط بمديرية أمن الوادي الجديد

والتحق الضابط الراحل للعمل بقطاع الأمن العام بأحد أقسام شرطة مديرية أمن الوادي الجديد، برتبة ملازم أول، وتوفى قبل ترقيته لرتبة نقيب في شهر يوليو القادم.

الضابط مصطفى عبد الحميد



وتحولت منصات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، وتبادل أقارب وأصدقاء الفقيد منشورات وصورًا للضابط المتوفي وعم عليهم الحزن، لماكان يتمتع بأخلاق عالية وطيبة قلب كما وصفه معظم أهالي قريته.



