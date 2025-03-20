ضبط متهمين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.