ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط متهمين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اسلحة نارية أسلحة نارية وذخائر النيابة العامة مديرية امن الجيزة مركز شرطة أبو النمرس