رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما قدم تهنئته إلى أعضاء المجلس الأكاديمي، وكافة أعضاء هيئة التدريس، والكوادر الإدارية بالجامعة الأهلية.

جاء ذلك في مستهل أعمال المجلس، حيث ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، الاجتماع الثامن للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، الذي عُقد اليوم الخميس 20 مارس بمقر الجامعة في مدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات والأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالانضباط وحسن التنظيم الذي تشهده امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025 "الميد تيرم"، والتي تُعقد في جميع كليات الجامعة.

كما وجه بإعلان نتائج الامتحانات بعد انتهائها، والتي من المقرر أن تنتهي قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وأشاد الدكتور المنشاوي، بالدعم الكبير الذي يقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس رؤية القيادة السياسية الطموحة لتعزيز التعليم العالي في مصر وتوسيع نطاقه ليشمل كافة شرائح المجتمع، وأكد أن الجامعات الأهلية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تسهم في تأهيل جيل من الشباب القادر على مواجهة تحديات العصر والمساهمة الفعّالة في بناء الوطن، مشيدًا بجهود الدولة في توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان نجاح الجامعات الأهلية وتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور المنشاوي على حرص إدارة جامعة أسيوط الحكومية في توفير كافة سبل الدعم اللوجستي للجامعة الأهلية، وتقديم إمكانيات علمية وبشرية متميزة لدعم العملية التعليمية، بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها القيادة السياسية لملف الجامعات الأهلية.

واستعرض المجلس الأكاديمي عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتعلق بكافة كليات وقطاعات الجامعة الأهلية.

