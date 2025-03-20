وزيرة التضامن تكرم فريق عمل مسلسل "ولاد الشمس"

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.

وشهد الاحتفالية تكريم الفنان أحمد مالك، والفنان طه الدسوقي، ودينا كريم المنتج ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، والدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، والمخرج شادي عبد السلام، والسيناريست مهاب طارق، والمنتج الفني هاني عبد الله، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعلاء عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ورد الفعل الإيجابي الذي حققه، موجهة الشكر للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس على التواصل الذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية بين قطاع الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي وصناع المسلسل علي مدار فترات التحضير والتصوير ودارت مناقشات حول دور الرعاية والخدمات المقدمة، ورشحت الوزارة عدداً من الأبناء خريجي دور الرعاية ليكونوا أبطال الحلقة الأخيرة من المسلسل ليعكسوا صورة حقيقية عن أبناء دور الرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المسلسل ساهم في تعريف المجتمع بقضية هامة في المجتمع، حيث إنه قدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية.

وقدم صناع العمل الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة على تنسيق التعاون واللقاءات التحضيرية التي عقدت على مدار فترات طويلة من أجل خروج العمل بهذه الصورة التي نالت احترام وتقدير الجميع، مشيرين إلى أن دور الدراما نقل صورة حقيقية عن الواقع.

كما قدم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الشكر لصناع العمل ووزارة التضامن الاجتماعي على هذا العمل الذي قدم القضية في صورة درامية واقعية، كما أن الفيلم الوثائقي في الحلقة الأخيرة من المسلسل عبر عن النماذج الإيجابية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.