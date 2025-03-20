ضبط المتهم بقتل ابن عمه رميا بالرصاص في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل نجل عمه رميا بالرصاص عن طريق الخطأ، أثناء محاولة المجني عليه منع المتهم من التشاجر مع جيرانه بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب رميا بالرصاص في منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل نجل عمه عن طريق الخطأ أثناء محاولة المجني عليه منع المتهم من التشاجر مع جيرانه خرجت طلقة استقرار بجسده أردته قتيلا، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.