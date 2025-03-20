وفد أكاديمية شنغهاي يزور مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفد أكاديمية شنغهاي للعلوم الزراعية SAAS، خلال زيارتهم الرسمية لمصر لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وفي بداية الزيارة قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم عرض تفصيلي عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر من حيث استنباط الأصناف والهجن الجديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة والمتحملة للملوحة والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية وخاصة محصول الأرز الهجين.

جاء ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون مع الدول المختلفة وخاصة في المجال الزراعي.

وأضاف عبد العظيم ان هدف تلك الزيارة التركيز علي المجالات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة الأرز الهجين والذي يمثل أولوية كبيرة نظرا لدورة في تعزيز الأمن الغذائي المصري هذا وقد أعرب الوفد عن سعادته بحفاوة الاستقبال وعن رغبته في مزيد من التعاون المثمر في المجالات الزراعية.

حضر مراسم الزيارة الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج.

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