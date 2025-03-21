الشيخ كارم الحريري: سافرت إلى دول عربية وأوروبية لإحياء ليالي رمضان وآخرها ألمانيا

صوت مذهل في تلاوة القرآن الكريم، عندما تستمع إليه تبحر في الخشوع في الصلاة، وتأسرك تلاوته في عالم الروحانيات.

يقول الشيخ" كارم راضي عبد الظاهر الحريري، إن مسقط رأسه قرية أم دينار بمنشاة القناطر بمحافظة الجيزة، و حاصل على التخصص في القراءات وعلوم القرآن بمعهد القراءات بالقاهرة عام 2004، و على التخصص في القراءات وعلوم القرآن بمعهد القراءات بالقاهرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ “ البوابة نبوز” أنه تٱثر بسماع وتلاوة مجموعة من المشايخ من الرعيل الأول من بداية من الشيخ محمد رفعت، ثم تٱثر بأداء وتلاوة مشايخ من الرعيل الثاني، وحرص على النهج على طريقتهم في التلاوة، ومنهم الشيخ حمدي الزامل والشيخ راغب مصطفى غلوش، ثم تأثر أيضا بقراءة وطريقة تلاوة مشايخ من الرعيل الثالث واتباع مسلكهم في التلاوة ومنهم الشيخ السيد متولي عبد العال.



ويؤكد “ الحريري" أنه يتلو القرآن في دولة ألمانيا بدعوة من مركز الإسلامي بألمانيا منذ 2023 و حتى الآن لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أنه قارىء معتمد في الإذاعة والتليفزيون، و قرأ تلاوات قصيرة، و قرأ عبر الهواء مباشرة منها تلاوات الفجر والجمعة و الأمسيات وآخرها شهر فبراير الماضي.



ويستكمل: " أنه كانت أول تلاوة عبر إذاعة القرآن الكريم في شهر يوليو عام، و أنه يعمل مدرس للقرآن وعلومه بالأزهر الشريف وعضوا في مقرأة كبار القراء التابعة لوزارة الأوقاف عام 2024،كما عمل قارئ بالإذاعة والتليفزيون الكويتي وسافر إلى عدة عربية وأوروبية.

وأشار إلى أنه قارئ معتمد للإذاعة والتليفزيون المصري، كما تلى القرآن الكريم في إحياء ليالي رمضان بمساجد مصر الكبرى، وحصد المركز الأول في مسابقة القارئ العربي على مستوى الدول العربية في بيروت عام 2010.



ولفت إلى أنه كان في وقت سابق قارئ لدى الإذاعة والتليفزيون الكويتي وسافر إلى عدة دول عربية و أوروبية

مبعوثا من وزارة الأوقاف المصرية، وشارك في إحياء ليالي رمضان بتلك الدول، كما أنه سافر مبعوثا من وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي بمسجد الفرقان برشلونه في دولة إسبانيا عام 2011، موضحاً أنه سافر مبعوثا من وزارة الأوقاف إلى المركز الاسلامي بفنزوبلا في أمريكا الجنوبية عام 2016، كما أنه عمل لعدة سنوا مؤذنا وأمام مسجد بالكويت.

