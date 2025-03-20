مداح الرسول أحمد الكحلاوي يحيي الليلة الـ15 لبرنامج "هل هلالك 9".. غدا

تنطلق فعاليات الليلة الخامسة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غد الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

يحيي مداح الرسول الفنان أحمد الكحلاوي، الليلة الخامسة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، بالمديح النبوي والإنشاد الديني بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التى تعبر عن مباهج وسمات شهر رمضان الكريم، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية .

وتحظى النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" برؤية فنية جديدة تعيد إحياء تراثنا الفني الذى تتميز به هويتنا المصرية، من خلال إضافة منصتين فنيتين جديدتين للبرنامج، وهما منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، أما المنصة الثانية فتحمل اسم "مزيكا" يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش .

وترسيخا لهويتنا، وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري .