مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تعلن عن 99 ساحة لصلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، تخصيص 99 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المدن والمراكز، وذلك لضمان توفير أماكن مناسبة لاستقبال المصلين في أجواء روحانية مميزة.

وشملت هذه الساحات عددًا من الميادين والملاعب المفتوحة ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الدينية، حيث تم تجهيزها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمصلين.

في مدينة الإسماعيلية، تم تحديد عدد من الساحات الرئيسية، من بينها استاد الإسماعيلي بشارع المدارس، الملعب المفتوح بمنطقة الخامسة، موقف الحكر، وساحة نادي الشهداء. كما تم تجهيز ساحة عزبة علي عيد، ساحة شباب السحارة، ساحة عثمان بن عفان بمنطقة الحرفي، وساحة الزغابة، إلى جانب ساحة حي السلام، ساحة الثلاثيني، وساحة مركز شباب أبو آدم. ولم تغفل المديرية المناطق الأخرى داخل المدينة، حيث تم تخصيص ساحة أبو عطوة، ساحة عرايشية مصر، ساحة الشيخ زايد، وساحة ميدان الفردوس لاستقبال المصلين.

وفي مركز أبو صوير، شملت الساحات المخصصة للصلاة مركز شباب أبو نصر الله، مركز شباب أبو صوير المحطة، مركز شباب الوراورة، مركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية. كما تم تجهيز ساحة أبو عياد، ساحة أبو جريش، ساحة عزبة شعيب، ساحة العالي، وساحة المركز الطبي بمدينة المستقبل. وخصصت المديرية أيضًا ساحة التوفيق، ساحة الصوفية خلف اللواء 113، ساحة مدرسة غريب سلامة بكوبري 7 المنايف، وساحة العمدة البوصيلي الكرايم، إلى جانب ساحة رست بور سعيد، ساحة 6 أكتوبر، ساحة الصولي، ساحة منشية مبارك، وساحة المستقبل الجديد.

أما في مركز القصاصين، فقد تم تخصيص مدرسة أحمد عرابي، مركز شباب القصاصين، مركز شباب الهوانية، مركز شباب النجع، مركز شباب صبري، ومركز شباب الهيش. كما تم تجهيز مركز شباب أم عزام، مركز شباب السويدات بقرية 30 يونيو، مركز شباب المحسمة المحطة، مركز شباب المحسمة العبل، ومركز شباب الخفيج بقرية السلام، بالإضافة إلى مركز شباب عرب أبو قاسم، المعهد الديني بالكوع في الوادي الأخضر، مركز شباب البغادة، مركز شباب الجعارة، معهد تل ثمود، ومعهد يوسف مرسال بالشيخ غريب.

وفي مركز التل الكبير، تم تحديد عدة ساحات رئيسية، من بينها ساحة مسجد الرحمن بالمحطة، الساحة الشعبية، ساحة مسجد عمر بن الخطاب بالبعالوة، ومركز شباب البعالوة، بالإضافة إلى ساحة مسجد مجمع البحر بالقرين الجديدة، ساحة تل البلد، ساحة مدرسة الثانوية العامة بحي السلام، وساحة مركز شباب أبو حليفة. كما تم تجهيز ساحة مسجد التل الصغير، ساحة مركز شباب تل أبو حامد، ساحة مدرسة عطية الناظر، وساحة مركز شباب المزارعة. وخصصت المديرية أيضًا ساحة مركز شباب أبو عاشور، ساحة مسجد أم القرى بالبكارشة، ساحة مركز شباب الظاهرية، وساحة مركز شباب أبو عيادة، إلى جانب ساحة مركز شباب العهدة، ساحة مركز شباب الغرابوة، وساحة عزبة منصور لاستقبال المصلين.

وفي القنطرة شرق، تم تجهيز عدد من الساحات، أبرزها ساحة الشهيد جواد حسني، ساحة مركز شباب المدينة الجديدة، ساحة مسجد سيد المرسلين، ساحة العبور، وساحة قرية الإرسال. كما تم تخصيص ساحة السبط الزكي بقرية الأبطال، وساحة مسجد الرحمة بقرية الأحرار، بينما في القنطرة غرب، تم تجهيز ساحة مركز شباب القنطرة، ساحة مركز شباب أبو خليفة، ساحة مركز شباب البياضية، وساحة ملعب منشية مبارك، بالإضافة إلى ساحة مركز شباب الرياح، ساحة مركز شباب الشهيد خيري، وساحة مسجد أبو بكر الصديق بالمثلث. كما تم تخصيص ساحة مسجد القدس بالكيلو 17 الحمادة لاستقبال المصلين.

وفي مركز فايد، تم تحديد ساحة الضبعية الشرقية بمركز شباب الضبعية، ساحة مركز شباب سرابيوم، ساحة مركز شباب فنارة، وساحة أبو سلطان، بالإضافة إلى ساحة ميدان فنارة، ساحة عمر بن الخطاب، وساحة مركز شباب كسفريت. كما تم تجهيز ساحة العقادة، ساحة مركز شباب أبو شلبي بسرابيوم، وساحة قمة فايد لاستقبال المصلين.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية أن جميع الساحات تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المصلين، مع التأكيد على تواجد أئمة وخطباء تابعين للوزارة لإلقاء خطبة العيد.

كما شددت على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات التنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة لضمان إقامة الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.