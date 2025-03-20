جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز الصف.. صور

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية موسعة بمركز الصف، حيث تفقد النائب أعمال الرصف بطريق ٢١ الصف بنطاق قرية الأقواز تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وتفقد التجهيزات النهائية لمشروع موقف السرفيس الجديد بمدينة الصف تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بشوارع مسجد الهدي ومتفرعاته ومسجد أسماء جعفر ومتفرعاته ومنطقة الإدارة الأزهرية بمدينة الصف، في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق الأتوستراد بعرب أبو ساعد بداية من طريق ٢١ في أتجاه ١٥ مايو مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال من نقل تعارضات المرافق في مواعيدها الزمنية المحددة رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وجهاز السرفيس بالمحافظة وشركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة مياه الشرب بالقاهرة والشركات المنفذة للأعمال.







