كيف كان النبي ﷺ يحيي العشر الأواخر من رمضان؟

يتسابق المسلمون في مضاعفة الطاعات والعبادات خلال العشر الأواخر من رمضان، اقتداءً بسنة النبي محمد ﷺ الذي كان يجتهد فيهم اجتهادًا عظيمًا لا مثيل له في باقي أيام الشهر، فقد كانت هذه الليالي بالنسبة له ﷺ محطة روحانية عظيمة، يتقرب فيها من الله، ويحث أهله وأصحابه على اغتنامها بالصلاة والذكر والعبادة.

الاجتهاد في العبادة

تميزت العشر الأواخر من رمضان بزيادة اجتهاد النبي ﷺ في الطاعة، حيث ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: "كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله" (متفق عليه)، وهذا يدل على أنه كان يخصص هذه الأيام لزيادة العبادة، ويبتعد عن الانشغال بأمور الدنيا.

قيام الليل وإحياء الليالي

كان النبي ﷺ يحيي ليالي العشر الأواخر بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء، وقد ورد في الحديث أنه كان يقوم الليل كله في هذه الأيام، بينما في غيرها من ليالي رمضان كان يقوم جزءًا منها، وهذا يؤكد أهمية قيام الليل والاجتهاد فيه، لما فيه من خير وبركة ومغفرة.

تحري ليلة القدر

ليلة القدر هي أعظم ليلة في العام، وقد أمر النبي ﷺ بتحريها في الليالي الوترية من العشر الأواخر، حيث قال: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" (متفق عليه)، وقد أخفاها الله لحكمة، حتى يجتهد المسلمون في العبادة طوال هذه الأيام، وليس في ليلة واحدة فقط. وكان النبي ﷺ يعلم أصحابه الدعاء الذي يرددونه في هذه الليلة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر، فماذا أقول؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (رواه الترمذي).

الاعتكاف والتفرغ للعبادة

كان النبي ﷺ يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ويبتعد عن مشاغل الدنيا ويتفرغ لعبادة الله، وكان يحرص على ذلك حتى توفاه الله، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: "كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده" (متفق عليه)، وهذا يدل على أهمية الاعتكاف كوسيلة للتقرب إلى الله والتفرغ للذكر والصلاة.

إيقاظ الأهل وحثهم على العبادة

لم يكن النبي ﷺ يقتصر على العبادة لنفسه فقط، بل كان يوقظ أهل بيته ويحثهم على الاجتهاد في هذه الليالي المباركة، ليشمل الخير الجميع، وليغتنموا فرصة العتق من النار ومغفرة الذنوب.

دروس مستفادة من سيرة النبي ﷺ في العشر الأواخر