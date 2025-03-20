بالممموه وعلم مصر.. استعراضات وطنية فنية في يوم الشهيد بدمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بنادى المهندسين بمدينة دمياط، الاحتفالية التي اقامتها مديرية التربية والتعليم ، بيوم الشهيد والمحارب القديم ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، والنائب محمد الحصى والنائبة هناء فاروق عضوا مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ ، ولفيف من ممثلى جامعة دمياط والأوقاف والكنيسة

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار .

وألقى " محافظ دمياط " كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته بإحتفالية يوم الشهيد ، الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام ، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة عام ١٩٦٩ م ، حيث أشار إلى أن هذا اليوم يحمل هذا اليوم فى طياته ،أسمى وانبل معانى البطولة والفداء ، من أجل الحفاظ على تراب وطننا الغالى ، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى أن أبناء مصر على مر العصور ، ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، فقد سطروا بدمائهم الذكية تاريخاً خالدًا ، يعكس قوة العسكرية المصرية و الشعب المصرى ، فى مواجهة التحديات والحب الشديد لأرضه.

وتوجه " المحافظ " بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح شهداء مصر الأبرار ، و مصابى العمليات الحربية ، وأكد أن ما قدموه من تضحيات ، ستظل خالدة فى نفوس المصريين جميعًا .

و أعرب أيضًا عن تقديره لجهود مديرية التربية والتعليم لاقامة هذا الاحتفال لغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب والنشء وتعريفهم ببطولات أبناء مصر ، لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة، ودعا " محافظ دمياط " أبنائه وبناته وجميع الحضور إلى استلهام تلك الروح من أجل بذل المزيد من الجهود ، والعمل كنسيج واحد والتكاتف خلف القيادة السياسية والمشاركة فى مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل بناء مستقبل مشرق لوطننا الغالى، وفى ختام كلمته دعا " محافظ دمياط " الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وتخلل الاحتفال عرض فيديو " حكاية وفاء يوم الشهيد " تناول استعراض للمدارس التي تم اطلاق أسماء الشهداء عليها تخليدًا لذكراهم بجميع الإدارات التعليمية، و فقرات فنية وغنائية قدمها طلاب المدارس و كورال مديرية التربية والتعليم.

وفى ختام الاحتفال كرم " المحافظ " أسر الشهداء بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة