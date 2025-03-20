قافلة الواعظات تواصل نشاطها ضمن قوافل الرحمة والمواساة في رمضان

نظمت مجموعة من واعظات الوزارة، بالتعاون مع عدد من أئمة مديرية أوقاف القليوبية، ثالث قوافل الرحمة والمواساة في خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة الرمضانية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التواصل الإنساني ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في نشر القيم الإنسانية وتعزيز التكافل الاجتماعي.

استهلت القافلة نشاطها بزيارة مستشفى "الناس" لعلاج الأطفال بالمجان، إذ اطلع الأئمة والواعظات على أقسام المستشفى المتخصصة في أمراض القلب، والباطنة المتوطنة، والرعاية المركزة، وعمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية.

وقدمت إدارة المستشفى شرحًا تفصيليًا حول الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها للأطفال المرضى، فيما حرصت الواعظات على إدخال السرور على قلوب الأطفال وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، من خلال تقديم الهدايا لهم ومشاركتهم بعض الأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء من البهجة بينهم.

وشملت القافلة زيارة إلى إحدى دور المسنين بشبرا الخيمة، إذ قدمت الواعظات التهنئة للأمهات والعاملات بمناسبة عيد الأم، وفتح باب الحوار معهن للإجابة على الاستفسارات الدينية.

وأعربت العديد من النزيلات عن سعادتهن بهذه الزيارة، إذ أضفت عليهن شعورًا بالمودة والاهتمام، وأكدن أهمية مثل هذه المبادرات التي تعزز الروابط الاجتماعية والروحية.

واختتمت القافلة نشاطها بزيارة دار الأيتام التابعة لنفس الجمعية، والتي تضم ٢٠ طفلًا وطفلة، إذ سعى الأئمة والواعظات إلى إسعاد الأطفال وقضاء وقت ممتع معهم من خلال الأنشطة الترفيهية والتوجيهات التربوية الهادفة.

كما تم توزيع مجلة "الفردوس" على الأطفال في المستشفى ودار الأيتام؛ ما أدخل البهجة إلى قلوبهم وأكد حرص الوزارة على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مناسب لهذه الفئة.

تمت هذه الجولات بتنظيم الواعظة الدكتورة مروة غزال، منسق عام الواعظات بوزارة الأوقاف، في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، واستمرارًا لرسالتها الدعوية والإنسانية في خلال الشهر الكريم. وتواصل الوزارة تنفيذ هذه القوافل طوال شهر رمضان، انطلاقًا من رسالتها في نشر روح الرحمة والمواساة، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.

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