«الصحة» تعلن استقدام 3 خبراء من المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية دقيقة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم عدد من الزيارات لخبراء دوليين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، لتقديم خدمات للمرضي في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة شباب الأطباء ومقدمي الخدمة ونقل الخبرات العلمية والاكلينيكية إليهم بما ينعكس على تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الحالات المرضية.

وقال المتحدث الرسمي، إن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، تضمن خلال الشهر الجاري، زيارة الدكتور حسام سيراج، استشاري القلب بمستشفى الأميرة الكسندرا بالمملكة المتحدة لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة، في الفترة من 17 حتى 20 مارس، بالإضافة إلى زيارة الدكتور محمود وجيه، استشاري التخدير وطب ما قبل الجراحة بمجموعة سيركل هيلث بالمملكة المتحدة، لمستشفى السلام بمدينة السلام، في الفترة من 15 إلى 22 مارس.

وأشار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، تضمن أيضا زيارة الدكتور محمد سالم، الأستاذ المساعد في طب أورام الجهاز الهضمي بجامعة ويك فورست بالولايات المتحدة الأمريكية، لمركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، لمناظرة حالات الأورام، خاصة أورام القولون والبنكرياس، وإجراء الجراجات في الفترة من 20 إلى 31 مارس الجاري، لافتا إلى أن الخبراء يقومون بأداء تلك الأعمال بالمجان دون تقاضي أي مقابل مادي.

ونوهت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تنسيق زيارة كل خبير طبقاً لجدول أعماله بالخارج وتم تجهيز الحالات وترشيحها من قبل الأطباء العاملين بمستشفيات الوزارة، حيث يسبق المناظرات الإكلينيكية والعمليات الجراحية للحالات لقاءات تدريبية نظرية مع شباب الأطباء لنقل خبراتهم العلمية واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال تخصصهم.