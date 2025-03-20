سكرتير بني سويف يتابع الموقف التنفيذي وسير الأعمال بمشروع تطوير طريق دمو

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق دمو ،ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق، وذلك بحضور، أعضاء مجلس النواب (النائب علي بدر، النائب محمد رجب ، النائب عبد الحكيم مسعود)، أحمد حسين مدير فرع هيئة الطرق والكباري ، ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ،علي يوسف ، شوقي هاشم رؤساء مركزي بني سويف وناصر، د.حسن مجدي استشاري بهيئة الطرق والكباري.

وخلال الجولة جرى الوقوف على مستجدات وسير العمل بالمشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق، حيث تم تحديد المناطق المعيبة بالطريق والتي تحتاج إلى إعادة إنشاء كلي، وتقدر بنحو 6 كم متفرقة من إجمالي 18 كم، مع صيانة وإعادة رصف جزئي للمسافة المتبقية، التي تعرضت للتآكل نتيجة الحمولات الزائدة على الطريق ، وتم تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لضمان تحسين جودة الطريق وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة لمستخدميه.

وكان السكرتير العام المساعد قد عقد "قبل الجولة" اجتماعًا لمتابعة مستجدات المشروع، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومناقشة أسباب تعرض بعض أجزاء الطريق للتلف، والبدائل المقترحة لزيادة عمره الافتراضي، والتي تشمل جهود الدولة في تطوير السكك الحديدية لتقليل الأعباء والضغوط على شبكة الطرق، بالإضافة إلى مقترحات لفصل مسارات النقل الثقيل، واستخدام تقنيات حديثة مثل الرصف الخرساني في بعض القطاعات الأكثر تضررًا.

حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتعزيز التنسيق مع أصحاب الشركات والمصانع لإلزام سيارات النقل الثقيل بالالتزام بالأحمال القانونية المقررة، للحد من التلف المتكرر للطرق والحفاظ على كفاءة شبكة النقل بالمحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.