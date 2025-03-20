بحث مقترح لتنمية مسار العائلة المقدسة في بورسعيد

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة الخطوات التنفيذية في التنمية السياحية لمنطقة الفرما - مسار العائلة المقدسة - ومخطط تنمية المنطقة سياحيا ودينيا بما يتناسب مع عظمة موقع الفرما، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية.

أشار الهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة إلى أنه تم وضع 3 مقترحات وعمل دراسة الجدوى لمشروع التنمية السياحية، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والسائحين المستهدفين، لافتا أن مخططات التنمية تشمل على إقامة: مراكز ثقافية وتجارية وخدمية ومطاعم وكافيهات ومركز خدمة زوار ومركز لاستقبال رحلات السفاري وقاعة المؤتمرات، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المنطقة الأثرية والكنيسة.

وأكد أن خطة التسويق للمنطقة ترتكز على إبراز المكانة الخاصة بالفرما باعتبارها تختزل ذاكرة مصر التاريخية وعناصرها المتفردة، من خلال خطة ترويج متكاملة متعددة الأبعاد، تستهدف خلق وعي عام برحلة العائلة المقدسة، وأهميتها كأول محطة على أرض مصر، مع التركيز على الخدمات المرتبطة بالسياحة الدينية و تنفيذها على أعلى مستوى.