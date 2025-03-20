استقلال تونس وغزو العراق.. أبرز أحداث 20 مارس

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، العشرون من مارس، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

و تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1852 - نشر رواية "كوخ العم توم": في هذا اليوم، نُشرت رواية "كوخ العم توم" للكاتبة الأمريكية هارييت بيتشر ستو، والتي لعبت دورًا محوريًا في تسليط الضوء على معاناة العبيد في الولايات المتحدة، وساهمت في تأجيج المشاعر المناهضة للعبودية.

1916 - معركة فردان: خلال الحرب العالمية الأولى، شهد هذا اليوم واحدة من أطول وأشرس المعارك بين القوات الفرنسية والألمانية، والتي استمرت حتى ديسمبر من نفس العام، وأسفرت عن خسائر بشرية هائلة.

1956 - استقلال تونس: في 20 مارس 1956، حصلت تونس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بقيادة الحبيب بورقيبة.

1969 - زواج جون لينون ويوكو أونو: في هذا اليوم، تزوج الموسيقي البريطاني جون لينون، عضو فرقة البيتلز الشهيرة، من الفنانة اليابانية يوكو أونو في جبل طارق، وهو الحدث الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

1995 - هجوم غاز السارين في طوكيو: قامت جماعة "أوم شنريكيو" الدينية المتطرفة بشن هجوم بغاز السارين السام في مترو أنفاق طوكيو، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة الآلاف، وكان لهذا الهجوم أثر كبير على اليابان والعالم في تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب.

1999 - اندلاع حرب كوسوفو: بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 20 مارس 1999 حملة قصف جوي ضد يوغوسلافيا، بهدف وقف عمليات التطهير العرقي التي كانت تستهدف الألبان في إقليم كوسوفو.

2003 - غزو العراق: في هذا اليوم، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها غزو العراق، بهدف الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، وهو الحدث الذي أثار جدلاً واسعًا وما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم.

2015 - تفجيرات صنعاء: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء في 20 مارس 2015 هجمات انتحارية استهدفت مسجدين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصًا وإصابة المئات، وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات.

2016 - هجوم العريش في مصر: في هذا اليوم، قُتل 18 شرطيًا مصريًا في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، وهو الحدث الذي أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب.

2019 - استقالة رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف: بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم، أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته في 20 مارس 2019، وتولى قاسم جومارت توكاييف الرئاسة مؤقتًا، وقام بتغيير اسم العاصمة من "أستانا" إلى "نور سلطان" تكريمًا للرئيس المستقيل.