بمناسبة عيد الأم.. زجزاج غانم يطرح أغنية "مولاتي"

طرح المطرب زجزاج غانم، بمناسبة عيد الأم، على "اليوتيوب" أغنيته الجديدة بعنوان "مولاتي".

وأغنية "مولاتي" من كلمات وألحان زجزاج غانم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

ويقول زجزاج غانم عن الأغنية في بيان صحفي: "فكرة موال "مولاتي" كانت نتيجة لواقع وظرف عصيب مررت به في عام 2017، حيث وجدت نفسي بلا شيء أقدمه لوالدتي كهدية في عيد الأم، وكنت لا أملك غير موهبتي في الإنشاد والغناء، بمعنى آخر، لا أملك إلا صوتي، فقررت أن أكتب كلمات بسيطة يمكنها أن تصل إلى قلب أمي وقمت بالاستعانة بصديق لي لأقوم بتسجيل الموال وبدون إضافة أي آلات موسيقية لتجنب التكاليف المادية وبعد الانتهاء من التسجيل أهديتها إلى أمي والحمد لله رب العالمين كانت في قمة السعادة".

وتابع قائلا: "وفي هذا العام، قمت بتسجيله بشكل أفضل وأحببت أن أهديه لكل الأمهات شكرا وتقديرا على محبتهم وسندهم لنا في حياتنا، فهن السند وهن الأمل، أعزّ الله مقام أمهاتكم جميعا".

وتقول كلمات "مولاتى":

"مولاتي مملكش شيء أوهبهولك.. غير صوتي يا أمي.

وبوسه صافية فوق جبينك.. اللي ساجد دايما لرب العالمين

إنتي الدفا إنتي الأمان.. شايلة همي من زمان

لو في وقت الناس باعوني.. بلقاكي سانداني بروحك

يارب يخليكي يا أمي.. وأقدر في يوم إني أسعدك".

يذكر أن زجزاج غانم قد طرح مع بداية العام أغنية "صباح الخير" وتم تصويرها في "جزيرة الدهب" في حي المعادى، وهى من كلمات وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقى "Pacific"، كما طرح بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في سبتمبر الماضي، فيديو كليب أغنيته "جمال النبي"، من كلمات الشيخ جاد أبو غاي، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي "Pacific"، الكليب تم تصويره في مركز الفهيدي للفنون والثقافة في دبي وتولى إخراجه المخرج حسن السيد.

https://youtu.be/qJKRszV1JoA