محافظ بني سويف يناقش إجراءات وأعمال توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التوزيع العادل وعدم الازدواجية في صرف المساعدات الغذائية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفق آلية تضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضه علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، بشأن أعمال اللجنة المكلفة بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، والتي تم تشكيلها بقرار من المحافظ، حيث تضمن التقرير بدء توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية بدعم من وزارة الأوقاف وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقد أكدت اللجنة استمرار عمليات التوزيع وفقًا لخطة محكمة تستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.