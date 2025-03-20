بالصور.. وداع مهيب لشهداء غزة في مستشفى الإندونيسي ببيت لاهيا

شيّع المئات من أهالي قطاع غزة، اليوم الخميس، جثامين عدد كبير من الشهداء في مستشفى الإندونيسي بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الأخيرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وسط أجواء مؤثرة يسودها الحزن والأسى.

وعمّت مشاعر الحزن والصدمة بين الأهالي وأسر الشهداء، الذين توافدوا بكثافة لوداع ذويهم وسط دعوات غاضبة لوقف العدوان ووقف استهداف المدنيين.

وشارك في مراسم التشييع حشود كبيرة من المواطنين الذين رفعوا أعلام فلسطين، ورددوا هتافات تدعو للوحدة والصمود، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف التصعيد المستمر ضد المدنيين.

وتواصل الطواقم الطبية والإغاثية في مستشفى الإندونيسي جهودها الإنسانية الكبيرة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتحديات التي يواجهونها مع تزايد عدد الشهداء والمصابين.