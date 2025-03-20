ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28987 طن، وشملت 8710 طن يوريا، و4100 طن أسمنت معبأ، و225 طن بصل، و15952 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26692 طن تشمل : 4000 طن ذرة، و1232 طن خشب زان و5158 طن قمح، و4227 طن حديد و5600 طن خردة و6375 طن بضائع متنوعة و33 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 100 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1744 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1712 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72252 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3859 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5846 حركة.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2391 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6464 حركة.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا، وتعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

ويهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.