20 رمضان.. موعد الإفطار وأذان الفجر

يعد موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر، بينما يكون أطول يوم في نهايته.

موعد أذان المغرب يوم 20 رمضان

ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 1446 هـ، أول أيام شهر رمضان كان أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، وآخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و12 دقيقة.

ويبحث الكثير من المسلمين طوال أيام شهر رمضان المبارك، عبر محرك البحث جوجل عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

عدد ساعات الصوم يوم 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:14، الفجر 4:32، الشروق 6:00، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:24.

وأول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025 .