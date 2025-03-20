حبس عاطل وصديقه لاتهامهما بقتل سيدة في الشرقية

قررت نيابة كفر صقر حبس عاطل وصديقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهام الأول بقتل سيدة بطلق نارى فى الطريق العام بعدما فسخت خطوبة ابنتها منه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزى بوصول "عبير م" 42 عاما ربة منزل مقيمة بمركز كفر صقر مصابة بطلق نارى (خرطوش) أعلى الفخذ الأيسر وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لخطورة حالتها لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "عبدالرؤوف أ م ال" 25 عاما عاطل مقيم بمركز كفر صقر وصديقه "أحمد م ع" 24 عاما عاطل بعدما أطلق الأول عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته صوب المجنى عليه لفسخها خطوبة ابنتها منه.

وتم ضبط المتهم وصديقه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3522 لسنة 2025 جنح كفر صقر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.