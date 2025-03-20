المشدد 3 سنوات لمتهم في هتك عرض فتاة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لسائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن جذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولا التعدي عليها إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.