للعام الـ13 على التوالي.. بنك القاهرة يطلق "قافلة الخير" في جميع محافظات الجمهورية

انطلقت قافلة الخير من بنك القاهرة في عامها الثالث عشر على التوالي لتقدم مساعداتها الغذائية لـ 46 ألف مستفيد استكمالا لسلسلة المبادرات المجتعية والتي اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أوضحت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة، قائلة: "نواصل من خلال قافلة الخير دعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث نوفر لهم احتياجاتهم الغذائية الأساسية، موضحًا أن القافلة تصل إلى جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظات البحيرة والفيوم والغربية وأسيوط".

وأضافت، "أصبحت قوافل الخير عنصرًا محوريًا في جهود بنك القاهرة فى مجال العمل المجتمعي، حيث تسهم في دعم القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، موضحة أن مبادرات البنك تستهدف تطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر من خلال محاور عديدة أبرزها إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتسقيف المنازل، ومد وصلات مياه الشرب النقية، لكة وتسقيف المنازل، فضلًا عن جهود المبادرة في تحقيق التمكين الاقتصادي لسكان تلك القرى.

ويحرص موظفو بنك القاهرة على المشاركة فى تعبئة كراتين رمضان كل عام إيمانا بأهمية العمل التطوعي وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

ويأتي تنفيذ القافلة هذا العام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير، كما يشارك بنك القاهرة أيضًا في رعاية مبادرة "المنفذ 2025 - كل يوم حكاية"، والتي استهدفت تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال توزيع 100 ألف كرتونة غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى إعداد 8.94 مليون وجبة، بما يسهم في تعزيز المسئولية المجتمعية؛ وتحقيق التنمية المستدامة.