قبل انطلاق الجولة الرابعة.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية لتحديد بطل هذه النسخة 2024 _ 2025.

وتضم الجولة 5 مواجهات يأتي على رأسها مباراة القمة بين الزمالك مع الأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الاهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار بـ55 نقطة الدوري الجاري ليليها الاهلي بـ52 نقطة ويليهم وادي دجلة 48 نقطة.

ويأتي ترتيب دوري الكرة النسائية كالآتي:

مسار 55 نقطة

الأهلي 52 نقطة

وادي دجلة 48 نقطة

الزمالك 46 نقطة

مودرن سبورت 35 نقطة

البنك الأهلي 35 نقطة

زد 35 نقطة

المقاولون العرب 29 نقطة

بيراميدز 19 نقطة

المعادي واليخت 17 نقطة.