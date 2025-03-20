ياسمينا العبد أعداد المعجبين على السوشيال ميديا “بيجيب شغل”

حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج "أرقام" مع إيناس سلامة الشواف، المذاع على راديو "إنرجي".

وقالت ياسمينا خلال اللقاء: "أول مرة مثلت كان عندي 11 سنة وأول إعلان كان أجرى 1000 درهم وكل الأعمال كانت مهمة ولكن مابين 5 لـ6 سنوات لحين عرفني الجمهور وكان في مسلسل البحث عن علا".

وتابعت ياسمينا عن أرقام الجمهور والإيرادات: "أحلى إحساس إن القاعة تكون كاملة العدد وخاصة وقت التحية من الجمهور وهذا حدث في مسرحية بني آدم مع النجم أحمد حلمي في الرياض لمدة 11 يوم كانوا كاملين العدد".

وعن مقولة العمر مجرد رقم، قالت ياسمينا العبد: "العمر ليس له علاقة بالنضج وتربية الأهل لولادهم وتوعيتهم هامة كثيرا".

واختتمت ياسمينا قائلة: "أطول مشهد كان في فيلم سكر كنا مجموعة كبيرة قضينا 3 ساعات لتصوير لقطة سريعة وكان أطول فيلم أخذ وقت خلال التصوير"، وأكملت: "الأجر تقدير للمجهود والترتيب على الأفيش حسب نوع المشروع والمجموعة، كما أن أعداد المعجبين على السوشيال ميديا مهم ويجيب شغل".

وتشارك ياسمينا في رمضان هذا العام من خلال مسلسل لام شمسية وتجسد خلاله شخصية ابنة الفنان محمد شاهين والفنانة يسرا اللوزي، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.