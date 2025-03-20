تفاصيل ضبط الأمن 390 قطعة أثرية في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (392 قطعة).. وبمواجهته إعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الاتجار.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتى (المركب الخشبى الصغير – تمثال حجرى لسيدة "بطول 40 سم") وتعود باقى القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة – القديمة"، والعصور "اليونانى ، الرومانى ، الإسلامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.