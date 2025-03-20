محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات"، الذي ينفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والذى يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير خلال الفترة من 11 حتى 27 مارس الجاري، بمشاركة 150 متدربًا من ممثلي المؤسسات الدينية، والتي تضم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، وذلك بهدف تعزيز دورهم في نشر التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي.

حيث أجرى محافظ كفر الشيخ حوارًا مع الأئمة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة حول خطورة الإدمان وسبل الوقاية منه، مؤكدًا على أهمية التوعية وتعزيز القيم الإيجابية لحماية الشباب، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التصدي لهذه الظاهرة، مشيراً أن البرنامج التدريبي يعتمد على بناء قدرات القيادات الدينية عبر منهجية متكاملة تدمج بين الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، بما يمكنهم من أداء دورهم التوعوي بكفاءة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المتدربين سينقلون الخبرات المكتسبة إلى المواطنين من خلال الخطب والدروس الدينية والندوات التوعوية، بالإضافة إلى التدريب على مهارات الخطابة وأساليب الحوار الفعّال ودراسة حالات واقعية لتعزيز الفاعلية الميدانية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج يتناول عدة محاور رئيسية، منها آليات دمج التوعية بمخاطر الإدمان في الخطاب الديني، وكيفية التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للتعاطي، فضلًا عن الدور التكاملي بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وتحقيق نتائج مستدامة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود محافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية، من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة لمكافحة الإدمان، بما يحقق حماية المجتمع ويدعم جهود التنمية المستدامة.