أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولة مفاجئة تابع خلالها توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بالكميات المناسبة، والالتزام بالأسعار المخفضة بنسبة 30 % وذلك بمعرض "أهلاً رمضان" بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو، والمقام على مساحة 1000 متر .

محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية بمعرض " أهلاً رمضان "

وأثناء جولته التفقدية بالمعرض برفقة عاطف كامل رئيس المدينة ، أطمأن الدكتور إسماعيل كمال على جودة المعروضات من اللحوم البلدى بسعر 300 جنيه للكيلو، فضلاً عن المجمدات والدواجن والبقوليات والخضراوات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة، وغيرها من المنتجات الأخرى بجودة عالية .

29 معرض "أهلاً رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة

وأكد محافظ أسوان، أنه فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة يتم تقديمها للمواطنين داخل 29 معرض " أهلاً رمضان " بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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