خبير: مبادرة "الرواد الرقميون" تواكب التحولات السريعة بسوق العمل

أكد المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تُعد خطوة مؤثرة في تأهيل كوادر شبابية مدربة في المجالات الرقمية المختلفة، متوقعًا أن تُنتج هذه المبادرة جيلًا جديدًا يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل الرقمي المتسارع.

وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة أدت إلى تغييرات جذرية في طبيعة الوظائف وسوق العمل، مشيرًا إلى أن الأنظمة التعليمية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة هذا التسارع غير المسبوق في المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن سوق العمل اليوم يشهد تحولات سريعة تجعل من الضروري تطوير المهارات باستمرار، حيث تتغير متطلبات الوظائف بوتيرة أسرع مما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة.

وأضاف، أن هذه التغيرات تفرض الحاجة إلى تقديم محتوى تعليمي وتدريبي عالي الجودة، والتعاون مع المراكز والمعاهد المتخصصة عالميًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لضمان تأهيل الشباب بأحدث المهارات التقنية، كما شدد على أهمية الاعتماد على الأدوات التعليمية الحديثة التي تتيح تسهيل فهم واستيعاب المفاهيم المتقدمة في هذا المجال.

وأشار عزام إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تطوير المهارات فقط، بل يمتد ليصبح ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث يُسهم في إعداد كوادر مدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، كما أكد أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، عبر تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسهولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العالم يعيد النظر في المنظومات التعليمية بشكل كامل، نظرًا للتغيرات السريعة في سوق العمل، مشددًا على أن التحول الرقمي يُعد خطوة أساسية نحو تطوير الاقتصاد وتحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات.