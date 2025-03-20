ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. "خبراء" يوضحون أسباب صعود المعدن الأصفر.. والتوقعات المستقبلية للأسعار

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظًا، ليسجل مستوى تاريخي جديد، في ظل استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يعد العامل الأساسي حاليًا في عملية تسعير الذهب المحلي.

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم الخميس، عند المستوى 4300 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق التداولات عند 4305 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4265 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب محليًا اليوم الخميس

وصل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24، نحو 4920 جنيه للبيع 4897 جنيه للشراء، كما وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 4305 جنيه للبيع 4285 جنيه للشراء.

كما وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم، 3690 جنيه للبيع 3673 جنيه للشراء، أما عن سعر الجنيه الذهب، فقد وصل لـ 34440 جنيه للبيع 34280 جنيه للشراء.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يأتي الارتفاع الحالي في سعر الذهب، بسبب استمرار صعود سعر أونصة الذهب العالمي، وتسجيل مستويات تاريخية، مما تسبب في ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي حالياً على تغيرات سعر الذهب العالمي.

من جهة أخرى، نجد أن حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقرة بشكل كبير سواء في الصعود أو الهبوط وهو الأمر الذي يجعل تأثير حركة سعر الصرف على تسعير الذهب المحلي محدودة بشكل كبير.

كما هناك حالة من الاستقرار في الأسواق بعد نجاح مصر في المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والموافقة على صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر، إلى جانب توقعات أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد التراجع في معدلات التضخم.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس

ارتفع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل اليوم الخميس 3045.78 دولار للبيع 3045.49 دولار للشراء، كما أغلق تداولات الأمس تحت المستوى 3050 دولار للأونصة.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، والذي أظهر خلاله توقعات الأعضاء بخفض الفائدة مرتين هذا العام، والحذر من جانب البنك الفيدرالي فيما يتعلق بتأثير سياسات ترامب على الأداء الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الذهب

بدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، والتي قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا الفترة الراهنة في الأسعار، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، وكذلك القوة الشرائية للأسهم.

الاستثمار في الذهب

يتابع "الخبير الاقتصادي"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين والمواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

كما يوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له.

توقعات سعر الذهب

يتابع واصف، أن فرص صعود الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

الذهب في السوق المصري

يقول إن التطورات في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام.