خبير أثري: مصر تتقدم 24 مرتبة عالميًّا في السياحة بفضل الاستقرار والمشروعات الكبرى

أكد الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أن مصر حققت قفزة نوعية في قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت متأخرة عالميًا قبل 10 سنوات بسبب الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، موضحًا أنه مع تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، تقدمت مصر 24 مرتبة على خريطة السياحة العالمية، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار سعد إلى أن مصر أصبحت من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، وخلال عام 2024، ساهم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير في رفع عدد السياح الوافدين إلى البلاد ليصل إلى 14 مليون زائر.

وأكد سعد أن السياحة تعد المحرك الأول للاقتصاد المصري، حيث تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق العديد من المشروعات الكبرى لتطوير القطاع.

وأوضح، أن مصر شهدت تحولات حضارية كبيرة انعكست في عدد من الفعاليات العالمية، مثل موكب المومياوات الملكية، الذي حظي بمتابعة دولية واسعة، احتفالية طريق الكباش، التي أعادت إحياء تاريخ الأقصر العريق، الاحتفال المرتقب بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيكون واحدًا من أهم الأحداث الثقافية والسياحية على مستوى العالم هذا العام.

وشدد على أن موقع مصر الجغرافي، كدولة سياحية تمتلك ثروات أثرية فريدة إلى جانب كونها ممرًا مائيًا عالميًا، يجعل من تنمية قطاع السياحة أولوية رئيسية لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها الدولية.