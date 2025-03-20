مختار جمعة عن العشر الأواخر من رمضان: هذه أيام السباق والمسابقة في الخيرات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق : أن هذا الشهر شهر رمضان المبارك هو شهر الطاعات والمسابقة في الخيرات قال تعالى ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾، ويقول سبحانه "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"، هذه التقوى يحققها الصائمون اذا صاموا حق الصيام وأقاموا حق القيام حيث يقول الحق سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، حيث اعدت الجنة للمتقين تلك الجنة التى نوس من عبادنا من كان تقيا، فالصوم يمكن ان يكون سبيلك الى مرضات الله والى جنة النعيم.

وأضاف مختار جمعة في برنامج "الصراط المستقيم" المذاع على قناة "ten" سؤل النبي محمدا ﷺ أصحابه، (فقال من أصبح اليوم منكم صائما) فقال سيدنا ابو بكرا(أنا يا رسول الله) فقال سيدنا محمدا ﷺ، من اتبع منكم اليوم جنازة فقال سيدنا أبوبكرا (أنا يارسول الله) فقال النبي ﷺ ، من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبوبكرا (أنا يارسول الله)، فقال النبي ﷺ ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»، وعن أمية ابن كعب رضى الله عنه قال كان رجلا من اصحاب النبي ﷺ (لا اعلم احدا ابعد منه بيتا من مسجد رسول الله ﷺ وكان لا تخطئه صلاة وكان يأتي ماشيا فقيل له هل اتخذت دابا تحمل في الرمضاء (اي في شدة الحر ) وفي الظلماء فقال ما وددت ان يكون بيتي جنب المسجد اني احب أن يكتب الله لي ممشاي الى المسجد اذا مشيت ورجوعي اذا رجعت ، وذلك ان النبي ﷺ فقال قد جمع الله لك ذلك كله، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعانا النبي ﷺ يوما ان نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فجأت بنصف مالي وقلت اليوم اسبق أبا بكرا ان سبقته يوما فقال النبي ﷺماذا تركت لاهلك يا عمر قلت مثله يا رسول الله ثم جاء ابوبكرا بصدقته فجاء بكل ماله فقال له النبي ﷺ ماذا تركت لأهلك يا ابا بكرا قال تركت لهم الله ورسوله فقولت لا أسابق ابا بكرا أبدا فما سبقناه في خيرا إلا سبقنا أياه.

واشار إلى أن هذه أيام السباق والمسابقة في الخيرات، فنحن نستقبل العشر الاواخر في رمضان وكان النبي ﷺ أذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة بالصلاة والذكر وقراءة القرأن وايقظ أهله وشد مأزره ولنا فيه أسوة حسنة، ودعا الشيخ مختار جمعة ان يوفقنا الله في طاعتنا ويتقبلها مننا.